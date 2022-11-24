تحذيرات من

2022/11/24 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستة أسابيع فقط من القصف الروسي المكثف للبنية التحتية للطاقة، أصبحت أوكرانيا على شفا "كارثة إنسانية" هذا الشتاء، حيث من المحتمل أن يواجه ملايين الأشخاص ظروفا "مميتة" بدون كهرباء و لا تدفئة ومياه، بحسب واشنطن بوست.

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