بعد ضجة وزيرة داخلية ألمانيا في قطر.. ما هي شارة

2022/11/24 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة وتداولا واسعا لصورها مرتدية شارة "حب واحد" على مواقع التواصل الاجتماعي.

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