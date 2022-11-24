الصين تسجل 31444 إصابة جديدة بكورونا في أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة

2022/11/24 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الصين سجلت يوم الأربعاء أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقالت السلطات الصحية يوم الخميس إن عدد الحالات المحلية الجديدة باستثناء الوافدة بلغ 31444 يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني منها 3927 ظهرت عليها أعراض و27517 بدون أعراض.

وكانت الصين سجلت 29157 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2719 إصابة مصحوبة بأعراض و26438 بدون أعراض.

وسجلت الصين وفاة واحدة، بعدما لم تسجل أي وفيات في اليوم السابق، مما يرفع مجملها إلى 5232.

وحتى يوم الأربعاء، سجل بر الصين الرئيسي 297516 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.

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