طلب نيابي للتحقيق مع وزير النفط السابق بشأن عمليات التهريب في البصرة (وثيقة)

2022/11/24 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عدي عواد، اليوم الخميس، بفتح تحقيق بشأن عمليات تهريب النفط في البصرة.

وقال عواد في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم): "من خلال متابعة عمليات تهريب النفط في البصرة وجدنا عدم فتح تحقيق في مصدر النفط الخام في شركات نفط البصرة، وكذلك شركة الخطوط والانابيب وبمساعدة الوزير السابق (احسان عبد الجبار) الذي لم يتخذ أي اجراء لوقف هذا النزيف والهدر بالمال العام".

وأضاف: "نطالب بفتح تحقيق عاجل مع الوزير السابق (احسان عبد الجبار) و وكلاء الوزارة حيث وصلت لهم جميع المعلومات ولم يتخذوا أي اجراء".

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