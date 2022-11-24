2022/11/24 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان ، غضب دول الجوار، من خلال ارتداء وشاح عليه خريطة ما قبل الحرب العالمية الأولى لبلاده، بما في ذلك أجزاء جرى ضمها إلى النمسا وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء هنغاريا يثير غضب الدول المجاورة بسبب "وشاح المجر العظمى") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء هنغاريا يثير غضب الدول المجاورة بسبب "وشاح المجر العظمى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).