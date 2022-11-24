2022/11/24 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت صحيفة Marca الإسبانية إن نادي النصر السعودي سيستغل فسخ العقد بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد الإنجليزي ليقدم له عرضا مغريا يتضمن راتبا سنويا سيجعله الأعلى في العالم.وعن تفاصيل العرض أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرض ضخم من ناد سعودي لكريستيانو رونالدو المركز الخبري الوطني.

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