2022/11/24 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بفعل أنباء عن أن مجموعة الدول السبع تفكر في رفع سقف أسعار النفط الروسي.وتراجعت العقود الآجلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار النفط مع انحسار مخاوف تعطيل الامدادات المركز الخبري الوطني.

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