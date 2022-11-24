اليوم.. خمس مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم

2022/11/24 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستأنف اليوم الخميس، مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد والنجف الأشرف والبصرة.

وستنطلق المباريات عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، حيث سيواجه نفط الوسط فريق الديوانية على ملعب النجف الدولي وفي ذات التوقيتيلاعب الطلبة فريق دهوك على ملعب المدينة الدولي.

وعند الساعة السادسة مساءً يلاقي نفط البصرة فريق نفط ميسان على ملعب البحري.

وعند الساعة السابعة مساءً يلاقي النجف فريق نوروز على ملعب النجف الدولي وفي ذات التوقيت يواجه القوة الجوية فريق الحدود علىملعب المدينة الدولي.

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