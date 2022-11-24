القبض على 16 باكستانياً تسللوا الى العراق عبر شط العرب

2022/11/24 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالقاء القبض على 16 باكستانياً في البصرة.

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