6 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

2022/11/24 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الخميس، لتربح أكثر من 6 دولارات أمريكية في التعاملات الفورية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول، بما نسبته 0.6%، تعادل 10.5 دولارات لتصل إلى 1755.95 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.21% إلى 21.62 دولاراً للأوقية، ونما البلاتين بنسبة 0.03% إلى 1006.3 دولارات، وارتفع البلاديوم بنحو 0.72% إلى 1900 دولار.

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