تكليف سعد كامل رحيم مديراً عاماً لدائرة صحة الكرخ (وثيقة)

2022/11/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تكليف سعد كامل رحيم مديراً عاماً لدائرة صحة الكرخ.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وموافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر تكليف الدكتور سعد كامل رحيم مديراً عاماً لدائرة صحة بغداد/ الكرخ في وزراة الصحة".

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