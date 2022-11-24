2022/11/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مفارز مديرية الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الخميس، القاء القبض على (60) أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "عملية القاء القبض تمت في مناطق متفرقة من بغداد، بعد ورود معلومات عن اماكن تواجدهم ، حيث تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض".

وأشار الى انه" سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 60 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 60 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).