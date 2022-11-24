ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في بغداد

2022/11/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ارتفاعاً في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي".

واوضح أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي".

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاربعاء 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

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