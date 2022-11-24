الممثلة التونسية زهراء بن ميم تعلن انسحابها رسمياً من مسلسل حيرة لأسباب صحية

2022/11/24 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الفنانة التونسية من ام عراقية، زهراء بن ميم انسحابها من كادر مسلسل “حيرة”، فيما اشارت الى ان قراراها جاء بسبب الظروف الصحية.وقالت بن ميم في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” :”أعلن لكل جمهوري والمتابعين ومحبين مسلسل … Readmore

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