الاسدي: العاملين الاجانب تجاوزا 700 الف وسنشكل لجنه لحصر العمال الاجانب بشكل غير قانوني

2022/11/24 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن اطلاق أكبر حملة للبحث عن حالات التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية بين أكثر من مليونين و700 ألف حالة.وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، قال : “أعلنا عن اطلاق أكبر حملة بحث … Readmore

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