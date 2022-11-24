2022/11/24 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنه باستطاعتك معالجة مشاكل العين بالقطرة أحيانًا، إلا أن هناك حالات تستدعي زيارة الطبيب، بحسب ما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عِش بصحة"، عبر تغريدة على "تويتر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطرة العين ليست الحل لكل شيء.. متى يجب عليك الذهاب لطبيب العيون؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطرة العين ليست الحل لكل شيء.. متى يجب عليك الذهاب لطبيب العيون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).