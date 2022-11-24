بينهم قاتل مدير استخبارات سومر.. الإطاحة بـ 6 متهمين مطلوبين للقضاء- عاجل

2022/11/24 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

استنادًا للمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن، تمكنت مفارز المديرية وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء في قضية مقتل العميد (علي جميل عبيد) مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، الصادرة بحقه مذكرتا قبض وفق احكام المادتين (١/٤ ارهاب، ٤٠٦) من قانون العقوبات، جاء القبض على المتهم قرب قاعدة الامام علي (ع)الجوية بمحافظة ذي قار، تم احالة المتهم الى جهة التحقيقية المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه.وبواجبات منفصلين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة تجارة المواد المخدرة ، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، تم القبض عليهما في منطقتي الجادرية وحي العامل ببغداد من خلال التنسيق مع اللواء الرئاسي وقوة تابعة الى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والفرقة الثانية - شرطة اتحادية، حيث تم تسليمهما اصوليا الى الجهات المختصة، وفي السياق ذاته استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل وبالتعاون مع شعبة شؤون المخدرات من الاطاحة بثلاثة متهمين يقومون بترويج وتجارة المواد المخدرة بمركز مدينة الحلة، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي، وقد احيلو الى الجهات المعنية لغرض اكمال اوراقهم التحقيقية.================٢٤ ت٢ ٢٠٢٢

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