خطتها توفير (10) الاف نسخة كخزين ستراتيجي ..البطاقة الوطنية: (27) مليون عراقي سجلت قيودهم الى الان(صور)

2022/11/24 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية البطاقة الوطنية انها

تمكنت ومنذ افتتاح مشروع البطاقة

الوطنية في العام 2015 من تسجيل (27) مليون

قيد لمواطنين عراقيين خلال سبع سنوات،

وانها تعاقدت على تجهيزها بخمسة ملايين

نسخة من البطاقات ا

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