بالصور:ممثل المرجع السيستاني يفتتح مجمعا طبيا بعد اعادة تاهيله وسط كربلاء

2022/11/24 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي ليلة اليوم

الاربعاء مجمع الامام الحسين (عليه

السلام) الطبي التخصصي التابع لممثلية

مكتب السيد السيستاني واعلن عن

مبادرتين مجانيتين للعلاج خ

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