2022/11/24 | 11:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AODwRSxBjeA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنظمات المدنية في السليمانية تدعم المواهب الفنية بتوفير قاعات لعرض اعمالهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنظمات المدنية في السليمانية تدعم المواهب الفنية بتوفير قاعات لعرض اعمالهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).