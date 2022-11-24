2022/11/24 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت اللجنة العليا لتنظيم كأس الخليج “خليجي 25″، اجتماعها الثالث قبل قليل.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن اللجنة العليا لتنظيم خليجي 25 تجتمع للمرة الثالثة في المنطقة الخضراء برئاسة وزير الشباب.وبين أن الاجتماع حضره رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال وممثلي ووكلاء الوزارات الحكومية للتداول بالتحضيرات للبطولة.

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