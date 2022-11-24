2022/11/24 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة، بتنفيذ الاتفاقات مع الحكومة العراقية في مجال اغلاق مقرات ونزع سلاح من وصفتهم بـ”الارهابيين المناوئين لايران” في شمال العراق. وأكدت البعثة انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران توجه طلباً للامم المتحدة بشأن استهداف مقرات المعارضة شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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