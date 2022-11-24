2022/11/24 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري ، اليوم الخميس، إلى محافظة الديوانية.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،ان “وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وصل إلى محافظة الديوانية برفقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يصل الديوانية حاملا معه دعما لوجستيا وفنيا المركز الخبري الوطني.

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