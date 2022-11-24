الأمن الوطني يضبط 205 أطنان من الدجاج منتهي الصلاحية في بغداد

2022/11/24 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، من ضبط 205 أطنان من الدجاج منتهي الصلاحية في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد تلقيها معلومات استخبارية من ضبط مخزن كبير تتم فيه إعادة تعبئة وبيع الدجاج منتهي الصلاحية في بغداد، إذ تم ضبط كميات تقدر بـ 250 اطنان من الدجاج الفاسد ومخالف للشروط الصحية من حيث الحفظ والتخزين، فضلاً عن كميات من الأختام المزورة وأكياس تعبئة تستخدم للدجاج الفاسد، وجرى أيضاً إلقاء القبض على ثلاثة من المسؤولين عن المخزن أحدهما أجنبي الجنسية".

واضاف أنه "في ذات السياق تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظات واسط والمثنى وكربلاء من ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومفردات مخصصة للبطاقة التموينية الممنوع بيعها في الاسواق تقدر ب 36 طن".

واشار الى أنه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".

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