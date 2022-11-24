ديالى تنفي انتشار

2022/11/24 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -ديالى

نفت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، انتشار داء الكلب في المحافظة، فيما اقرت بتسجيل 100 هجوم للكلاب السائبة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى لم تسجل اي حالة اصابة بداء الكلب خلال 2022 وما تنلقته بعض منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا".واقر العزاوي بان "ردهات الطوارى في مستشفيات ديالى ومنها بعقوبة استقبلت خلال 2022 ضحايا اكثر من 100 هجوم للكلاب السائبة في الازقة والاحياء والقرى نصفهم من الاطفال بعضهم كانت اصابته بالغة وتم تقديم الاسعافات وانقاذ حياتهم مع اعطاهم الامصال الضرورية".واشار الى ان "معدل هجمات الكلاب السائبة خلال 2022 الاعلى بعد 2003 خاصة مع بروز الظاهرة في عدة مدن في الاشهر الماضية"، مؤكدا أن "دائرته عمدت الى نشر وتوزيع الامصال الخاصة بداء الكلب في 3 مواقع تمثل مستشفيات حكومية في ديالى لخلق مرونة في تزويد المصابين من هجمات الكلاب السائبة".

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