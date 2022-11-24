جنايات نينوى: الاعدام بحق ارهابي خطير شارك بمعارك ضد القوات الامنية

2022/11/24 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق ارهابي مدان شارك ضمن صفوف تنظيم داعش في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير . وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (بغداد اليوم ) أن "المجرم الارهابي شارك مع مجموعته الارهابية في عمليات إجرامية ضد القوات الامنية اثناء عمليات التحرير، مبينا أنه" بعد تحرير مدينة الموصل استقر مع مجموعته في جبال مكحول وجبال عداية وبادوش". وأضاف أن "الارهابي شارك ايضا في تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن" القوات الامنية ونتيجة للقصف الجوي لمجموعته الارهابية القي القبض عليه". وتابع أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة /١ وبدلالة المادة الثانية/١و٣و٥ من قانون الارهاب رقم ١٣ لسنة 2005".

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