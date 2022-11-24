رويترز: الإمارات تتوسط في اتفاق تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

2022/11/24 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الخميس، إن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية التي تستخدم في صناعة الأسمدة إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.

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