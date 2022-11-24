تركيا تقتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن

2022/11/24 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا

الديمقراطية ريزان كلو، واثنين من

مرافقيه في قصف للقوات التركية على

مدينة القامشلي.

ونقل موقع "سبوتنيك" الاخباري الروسي،

عن "مصادر أهلية"، في دمشق، إن "كلو كان

يستقل

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