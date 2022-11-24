الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 2019

2022/11/24 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية،

اليوم الخميس، إن الصين سجلت 31,656 حالة

جديدة من كوفد-19، وهو أعلى عدد من

الأشخاص المصابين يوميا منذ بداية

الوباء في عام 2019.

وبينت اللجنة أنها اكتشفت 31,656 حالة

إص

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