﻿مونديال قطر.. منتخب بلجيكا يحقق فوزاً صعباً على نظيره الكندي بهدف دون رد

2022/11/24 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب البلجيكي فوزاً صعباً على

نظيره الكندي بهدف دون رد، ضمن منافسات

المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم

لكرة القدم .

وانتهى الشوط الاول بتقدم بلجيكا بهدف

واحد دون مقابل سجله اللاعب ميتشي

بات

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