تغيير موعد مباراة الزوراء والنفط

2022/11/24 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغييراً على موعد مباراة الزوراء والنفط ضمن الدوري الممتاز.

وذكر نادي الزوراء في بيان أن “لجنة المسابقات قررت تغيير موعد مباراة الزوراء أمام النفط غداً الجمعة من الساعة السابعة إلى الرابعةعصراً”.

وستقام المباراة على ملعب المدينة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

يذكر أن المباراة سبق وأن نقلت من ملعب الزوراء بسبب عملية زراعة البذور الشتوية.

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