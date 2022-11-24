المالية تصدر توجيهاً لموظفي دائرتين يتعلق برواتب الموظفين 

2022/11/24 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجهت وزير المالية الست طيف سامي محمد ، اليوم الخميس، أستمرار دوام موظفي دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة ليومي الجمعة والسبت ، لاجل الاسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة كافة لشهر تشرين الثاني . وذكرت وزارة المالية انها "بصدد إجراء عمليات تدقيقية شاملة لبعض وحدات الإنفاق للوزارات والهيأت الغير مرتبطة بوزارة ، وهو مااستدعى تأخير في إطلاق تمويلات الرواتب لبعض تلك الوحدات ، نتيجة تأشير حالات تجاوز في الصرف بالنسبة الى 12/1 الوارد بقانون الادارة المالية .



واضافت الوزارة انها "مستمرة بحصر حالات التجاوز المؤشرة ، وان الإجراءات تتم بأنسيابية عالية ، مؤكدةً التزامها الشديد إتمام جميع إستحقاقات الموظفين وفق التوقيتات الزمنية المحددة".

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