بغداد.. ضبط أطنان من الدجاج منتهي الصلاحية قبل تسويقه للمواطنين (صور)

2022/11/24 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، ضبط (205) أطنان من الدجاج منتهي الصلاحية في العاصمة بغداد.

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