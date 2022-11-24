القبض على أحد المطلوبين بقضية مقتل مدير استخبارات عمليات سومر

2022/11/24 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على ٦ مطلوبين للقضاء بينهم متهم بحادثة مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر العميد علي جميل عبيد.

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