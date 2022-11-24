النزاهة تستقدم النائب السابق قتيبة الجبوري: طلب مبالغ مالية دون وجه حق

2022/11/24 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، صدور أمر استقدام بحقِّ عضو

مجلس نواب سابق؛ على خلفية طلب مبالغ

مالية لنفسه "دون وجه حق".

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن

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