طهران: نمتلك وثائق تؤكد تورط جهات خارجية في الأحداث الأخيرة

2022/11/24 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير

عبد اللهيان، اليوم الخميس، عن امتلاك

بلاده وثائق تؤكد تورط جهات خارجية في

الأحداث الأخيرة.

وقال عبد اللهيان إن لدى طهران وثائق

تثبت تورط جهات خارجية في الأحداث

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