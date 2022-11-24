افتتاح جلسة البرلمان برئاسة شاخوان عبدالله

2022/11/24 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افتتح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، اعمال الجلسة 14 من الفصل التشريعي الثاني.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله افتتح أعمال الجلسة رقم 14 من الفصل التشريعي الثاني للـدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الاولى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان، تأجيل عقد الجلسة نصف ساعة لحين إكتمال النصاب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله يؤجل عقد الجلسة نصف ساعة لحين اكمال النصاب".

وكان من المقرر عقد الجلسة في الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم، لإقرار 5 قوانين من ضمنها قانون جهاز الأمن الوطني.

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