للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس الجمهورية

2022/11/24 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس للمرة السابعة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "البرلمان اللبناني اخفق للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب".

وكانت نتيجة التصويت في جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية:

ورقة بيضاء 50، ميشال معوض 42، لبنان الجديد 8، عصام خليفة 6، بدري ضاهر 1، زياد بارود 2 وورقة ملغاة 1

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