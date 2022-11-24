القيادي في عزم حيدر الملا يكشف تفاصيل حادثة الاعتداء عليه (فيديو)

2022/11/24 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ليلة أمس في منطقة العامرية ببغداد، فيما أكد ان الاعتداء لن يثنيه عن العمل وخدمة البلد.

وقال الملا في مقطع فيديوي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه "عند خروجنا من اجتماع في مكتب النائب محمود القيسي تعرضنا الى مضايقة من قبل سيارتين ليتم فيما بعد ذلك الهجوم على الحماية بـ "الانابيب الحديدية".

وأضاف أنه "عند نزولي من السيارة تعرضت الى الضرب بـ"الانابيب" على عظام الكف ليتم بعد ذلك دخولي الى العمليات في منتصف الليل".

وأكد الملا أن "هذه الاطراف ومن يقف ورائها لن نتنازل عن كشفها وتقديمها الى القضاء وتقع مسؤوليتنا في وضعهم خلف القضبان".

وفي وقت سابق من اليوم، استنكر تحالف العزم الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق والقيادي في التحالف حيدر الملا.

وذكر بيان للتحالف تلقته (بغداد اليوم ) أن" تحالف العزم يستنكر الاعتداء الذي تعرض له الملا ، حيث قامت ثلة ضالة من البلطجية المدفوعين من جهات فاشلة وعاجزة بالاعتداء على الملا امام احد المقرات السياسية، ما أدى الى اصابته بجروح بالغة، وإذ نعبر عن رفضنا المطلق لكل أساليب فرض الإرادة واستخدام الجريمة للي الاذرع".

وطالب البيان" الحكومة والجهات الأمنية المختصة بالكشف سريعا عن المعتدين وتقديمهم للعادلة".

واكد أن " التحالف ماضٍ بخياراته السياسية التي تصب في مصلحة جمهوره وأهله دون الالتفات الى محاولات ثنيه عن ممارسة دوره الوطني".

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