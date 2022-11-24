الصين تغلق أكبر مدينة لصناعة أيفون بالعالم لمواجهة كورونا

2022/11/24 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت السلطات الصينية منذ قليل أنه سيتم إغلاق Zhengzhou ، موطن أكبر موقع لتصنيع iPhone لشركة Apple Inc ، لمدة خمسة أيام حيث يلجأ المسؤولون في المدينة الصينية إلى قيود أكثر صرامة لقمع تفشي Covid-19 المتضخم.

قالت فرقة العمل لمكافحة الأوبئة في تشنغتشو في بيان إن ضوابط التنقل - كناية عن الإغلاق - سيتم فرضها في المناطق الحضرية الرئيسية في تشنغتشو من الجمعة حتى 29 نوفمبر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وسجلت المدينة 996 إصابة يوم الأربعاء ارتفاعا من 813 في اليوم السابق.

مدينة الأيفون

تم الإعلان عن القيود الجديدة بعد خروج مئات العمال في المصنع ، المعروف باسم "iPhone City" لحجمه ، من المهاجع في وقت سابق من اليوم.

اشتبك الموظفون في مصنع Foxconn Technology Group مع أفراد الأمن الذين يرتدون ملابس بيضاء ، وفقًا لمقاطع فيديو من مكان الحادث ، مع الغضب من الأجور غير المدفوعة والخوف من الإصابة بالفيروسات التي تغذي الاضطرابات.

وفقًا لتوجيهات حكومة تشنغتشو، يجب على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المصنفة على أنها عالية الخطورة البقاء في المنزل ، بينما يُنصح الآخرون بعدم مغادرة مساكنهم أو مجمعاتهم إلا عند الضرورة، كما سيتم إجراء اختبارات PCR اليومية.

لم يتم تضمين المنطقة التي توجد بها مصانع فوكسكون في المقاطعات الثماني التي سيتم وضعها تحت الإغلاق ، وفقًا لبيان الحكومة.

عالية الخطورة

ومع ذلك ، فإن المصنع يقع في منطقة مصنفة بالفعل على أنها عالية الخطورة ، مما يعني أن قيود الحركة الشبيهة بالإغلاق لا تزال سارية.

تعمل الشركة منذ بعض الوقت على تشغيل ما يسمى بالحلقة المغلقة في الموقع ، حيث يتم حصر العمال فعليًا في مساكنهم السكنية وخط الإنتاج ، دون اتصال بالخارج.

تسمح الأنظمة للمصانع بالحفاظ على الإنتاج وسط عمليات إغلاق Covid ، لكن شرط عزل العمال أدى إلى اضطرابات في كل من Zhengzhou وأماكن أخرى.

خطوة للوراء

تمثل تحركات Zhengzhou خطوة إلى الوراء نحو قيود Covid الشاملة والمكثفة التي كانت تستخدمها الصين قبل أن يحث كبار القادة على اتباع نهج أكثر استهدافًا.

منذ أن أصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين كتيبًا جديدًا من 20 نقطة للتعامل مع كوفيد مع عدد أقل من الاضطرابات ، شهدت الإصابات المتزايدة مجموعة من المدن التي اضطرت إلى العودة إلى النهج الأكثر صرامة القديم.

شيجياتشوانغ ، وهي مدينة قريبة من بكين خففت مجموعة من الاختبارات في أعقاب التوجيهات الجديدة ، اضطرت إلى التراجع في غضون أيام قليلة ، مما أدى إلى إغلاق المدينة بشكل فعال.

سيتم وضع ضوابط على حركة المرور تهدف إلى إبعاد المركبات غير الأساسية عن الطرق في مدينة تشنغتشو.

قالت صحيفة Zhengzhou Daily التي تديرها الدولة إن المدينة ستشن "معركة إقصاء" ضد كوفيد خلال الأيام الخمسة المقبلة ، مع عدم فقدان أسرة أو شخص في تمرين اختبار جماعي.

إنه تحول ملحوظ لمدينة تعرضت لانتقادات في الماضي من قبل المكتب الوطني الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لاستخدامها عمليات إغلاق شاملة بدلاً من قيود أكثر دقة.

تُظهر تحركات Zhengzhou صعوبة تطبيق نهج أخف وأكثر استهدافًا لـ Covid عندما لا يزال الهدف هو قمع تفشي المرض.

جعلت المزيد من المتغيرات المعدية من الفيروس سياسة Covid Zero الصينية ، والتي تم نشرها بنجاح خلال التفشي الأولي في ووهان ، غير ممكنة تقريبًا دون قيود شاملة.

قال نيو (NYSE:NIO) وانج ، العضو المنتدب لشركة Evercore ISI لأبحاث الصين: "من الصعب مقاومة القيود الزائدة طالما أن احتواء تفشي المرض يظل المهمة المركزية لـ Covid Zero" .

مضيفًا أن الإجراءات الجديدة تبدو مبررة.



وهذا يعني أن الحكومة ستواصل إعطاء الأولوية لحماية القطاع الصناعي وسلاسل التوريد.

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