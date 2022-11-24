السوداني: الحكومة عازمة على إيجاد الحلول السريعة لجميع المشاريع الخدمية المتلكئة

2022/11/24 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيها يخص المشاريع الخدمية المتلكئة، فيما أكد عزم الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لجميع تلك المشاريع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم، اجتماعا للجنة الأمر الديواني رقم (45) لسنة 2018، والخاص بمشاريع المستشفيات المتلكئة"، مبيناً أن "أعضاء اللجنة استعرضوا عملهم خلال الفترة الماضية، وأهم المعوقات التي واجهت عمل اللجنة، وسبل معالجتها".

وأشار السوداني خلال الاجتماع الى أن "إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة يشكل أولوية في المنهاج الوزاري للحكومة"، مؤكداً "عزم الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لجميع المشاريع الخدمية المتلكئة، التي ترتبط مباشرة بالحاجات الملحّة للمواطنين".

وبين، أن "المسؤولية تقتضي العمل على تقديم الحلول المناسبة والسريعة، وعدم الاكتفاء بتقديم الأعذار عن أسباب التلكؤ والتأخير"، موجهاً "بعقد اجتماع ثانٍ الأسبوع المقبل، مع دراسة وشرح تفصيلي لكل مشروع وسبل إنجازه في سقف زمني محدد وواضح".

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