عملية أمنية تطيح بإرهابي وتدمر مضافة لـ

2022/11/24 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على ارهابي مطلوب وفق المادة 4/ارهاب والعثور على مضافة قديمة لعصابات "داعش" في كركوك.

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