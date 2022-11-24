شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تصف رئيس كوريا الجنوبية بالغبي

2022/11/24 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول باستخدام كلمات وقحة احتجاجا على سعي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتطبيق عقوبات فردية ضد بلادها .وصرحت كيم يو-جونغ، نائبة مدير حزب العمال الحاكم، في تصريح نقلته وكالة … Readmore

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