الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة شاب إسرائيلي درزي اختطف بجنين

2022/11/24 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، نقل جثة الشاب الدرزي الإسرائيلي الذي اختطفه مسلحون فلسطينيون في جنين إلى أسرته، مضيفًا أنه لم يتم تقديم أي شيء مقابل ذلك.

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