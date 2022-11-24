وفاة نزيل في سجن العمارة المركزي

2022/11/24 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم

الخميس، بوفاة نزيل داخل سجن العمارة

المركزي.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن "نزيلاً محكوم عليه بالسجن

أكثر من 5 سنوات، توفي داخل سجن العمارة

بمحافظة مي

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