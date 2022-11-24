2022/11/24 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنويهاً هاماً بشان استثناء العمر في دورة المعهد العالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه هام من الداخلية بشأن "استثناء العمر" في دورة المعهد العالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه هام من الداخلية بشأن "استثناء العمر" في دورة المعهد العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).