الداخلية ترد على مطالبات الاستثناء من شرط العمر للقبول بدورة ( 28) المعهد العالي

2022/11/24 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، على مطالبات الاستثناء من شرط العمر للقبول بدورة (28) المعهد العالي.

وذكر بيان للداخلية أن “العديد من المناشدات ترد إلى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، بشأن الاستثناء من شرط العمر للقبول بدورة (28) المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري”.

وأضاف أن “موضوع الاستثناء يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية”.

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