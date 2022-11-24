لا يوجد إصلاح ترفي!.. لؤي الخطيب

2022/11/24 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب لؤي الخطيب:

لا يوجد إصلاح ترفي!

‏١٠ ملايين انتاج نفط يومياً لن تكفي لسداد رواتب دولة الموظفين الحكوميين في ٢٠٣٠ إذا استمر السياق بذات الفلسفة في إدارة الدولة فضلاً عن توفير خدمات لمجتمع يعتقد بالدعم الحكومي لكل شيء.



نحتاج إلى ثورة معرفية صادمة وصولة إصلاحية مؤلمة ومكافحة الشعبوية والاشتراكية.

لا خلاص من الوهم الذي يعيش فيه الشعب إلا بعكس المعادلة: ٩٥٪ قطاع خاص و ٥٪ قطاع عام، وتكون الحكومة جهة تنظيمية وجابي ضرائب فقط.



استمرار النظام الاشتراكي في ظل نظام ديمقراطي مشوه، اقتصاد السوق فيه مُسيطر عليه حكومياً، هو انتحار حتمي ومفسدة مطلقة وتكريس للمحاصصة السياسية في الموازنة

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