2022/11/24 | 14:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت رسالة لـ المسلة 11/24/2022، عن عمليات ابتزاز ورشى وعدم احترام...

ظهرت المقالة أغرب فساد صحي: أجهزة التصوير داخل صالات الولادة..



وابتزاز مقابل الصور أولاً على المسلة.

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