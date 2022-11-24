2022/11/24 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب معين الكاظمي يحدد أهداف زيارات السوداني: “لتغيير نظرة الدول المجاورة بالحكومة الجديدة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب معين الكاظمي يحدد أهداف زيارات السوداني: “لتغيير نظرة الدول المجاورة بالحكومة الجديدة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب معين الكاظمي يحدد أهداف زيارات السوداني: “لتغيير نظرة الدول المجاورة بالحكومة الجديدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).